González: Documental sobre Pdvsa confirma la destrucción chavista

Omar González, representante de Vente Venezuela en Anzoátegui, calificó como "excelente" el documental de Malena Roncayolo y Thaelman Urgelles "Pdvsa: de la esperanza al colapso", una producción audiovisual que cuenta la historia de la estatal petrolera, desde sus inicios, hace 50 años, hasta su estado actual.

A través de una nota de prensa, el dirigente político afirmó que el documental es un "retrato fiel de la destrucción" de la empresa causada por el chavismo.

"La producción audiovisual muestra cómo la principal empresa del país, que alguna vez fue orgullo nacional y referencia mundial, se convirtió en símbolo de corrupción y ruina", señaló.

González destacó, además, la participación en el documental de la líder nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, pues según dijo, la producción respalda las denuncias y propuestas de la dirigente sobre la empresa petrolera.

"Sólo con transparencia, meritocracia y un liderazgo firme podrá rescatarse la principal industria del país y devolverla al servicio de los venezolanos. Este documental es un testimonio histórico que confirma lo que hemos venido denunciando y que marca con claridad la urgencia de reconstruir a Venezuela", expresó González mediante el boletín de prensa.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez