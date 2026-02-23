lunes
, 23 de febrero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

González asegura que María Corina regresará al país "para completar el paso a la libertad total" 

febrero 23, 2026
González asegura que los venezolanos esperan con ansias el regreso de María Corina / Foto: Cortesía

El dirigente Omar González, miembro de la directiva de Vente Venezuela en Anzoátegui, afirmó este lunes 23 de febrero que la líder opositora María Corina Machado regresará al país en los próximos días "para completar el paso a la libertad total". 

Según dijo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 está por decidir la fecha de regreso a territorio nacional. 

"Ella (Machado) va a encabezar la etapa definitiva para el cambio", añadió. 

González hizo énfasis en que el país se encuentra en plena ejecución de un proceso que abarca estabilidad económica, paz social y un cambio político. 

"Aquí  todos saben que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez son sólo un requisito, un puente, una alcabala operativa para avanzar en el proceso hacia la genuina transición. Los venezolanos esperan con ansias el regreso de la 'Dama de Hierro' para concretar la transformación que la nación reclama", acotó el dirigente político mediante un boletín de prensa. 

Respuesta 

En otro orden de ideas, el representante de Vente Venezuela aprovechó la oportunidad para responder al presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien en días recientes declaró a medios internacionales sobre la actual coyuntura política de Venezuela y opinó que el expresidente Nicolás Maduro debía ser juzgado en suelo criollo. 

“Usted ha sido, por años, cómplice del régimen criminal venezolano; y usted sabe bien que en Venezuela aún no están dadas las condiciones para juzgar al tirano Maduro, además, éste cometió graves delitos internacionales como es el caso de las violaciones de derechos humanos, corrupción y tráfico de drogas”.

Puerto La Cruz / Redacción Web 

 ET 

