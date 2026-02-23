Gobierno venezolano pide a EEUU en la ONU que libere a Maduro y a su esposa

El Gobierno venezolano pidió este lunes, en una intervención durante la sesión de inauguración del Consejo de Derechos Humanos, que Estados Unidos libere de forma inmediata a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares de este país en Caracas.

Esta fue una de las exigencias que planteó en su discurso en el foro de derechos humanos el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yvan Gil Pinto, quien también reclamó el cese de todas las sanciones contra su país y que haya un respeto general a la soberanía de los Estados.

En esta línea, denunció que Maduro haya sido detenido de forma arbitraría y en el "pleno ejercicio de sus funciones", en una operación que provocó un centenar de muertos.

Autoridades

No obstante, también subrayó que las autoridades de Venezuela han abierto con Estados Unidos "un canal diplomático para dirimir diferencias", pero "no desde la subordinación", sino "desde la convicción de que el dialogo entre los Estados es el único camino civilizado entre naciones".

Gil también mencionó como prueba de la buena voluntad del gobierno que ahora dirige Delcy Rodríguez que Venezuela haya renovado recientemente la cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Explicó que de esta manera se "reabren espacios de diálogo técnico" con ese organismo.

Caracas / EFE