Gobierno lanza portal web para captar talento joven dentro y fuera del país

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el lanzamiento del portal web renacevenezuela.gob.ve, destinado al registro de jóvenes talentos -dentro y fuera del país- en áreas estratégicas como ingeniería, salud, tecnología y energía.

Desde el II Congreso Internacional de Emprendedores, la mandataria señaló: “Quiero aprovechar este espacio para crear un portal cuyo nombre va a ser renacevenezuela.gob.ve […] y que allí podamos nosotros llamar a todos los jóvenes venezolanos que están en el país y que están fuera del país, para que se registren en distintas áreas de interés y de desarrollo de su talento”.

Según una nota del departamento de Prensa Presidencial, el propósito de este registro es la captación de emprendedores en sectores fundamentales para la nación, incluyendo el ámbito económico, tales como alimentos, agroindustria y turismo.

“¿Qué queremos en Venezuela? Que los jóvenes que se fueron regresen, aporten desde sus talentos, desde sus conocimientos y desde sus experiencias; que aporten a desarrollar el país, la economía, la comunicación y la educación. Que sean jóvenes comprometidos con nuestra Patria”, concluyó.

Caracas / Redacción Web