Gobierno instaló motor pesquero en el estado Sucre

El ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, y la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, instalaron, el viernes 6 de febrero, el motor pesquero en el municipio Bermúdez, como parte de las estrategias que está impulsando el gobierno nacional para reactivar el sector.

Loyo señaló que la actividad pesquera y de acuicultura ha sido fundamental en los números de recuperación económica que exhiben a la fecha, con Sucre a la cabeza.

Durante la actividad, que se llevó a cabo en Playa Grande, se discutieron en asamblea los problemas que afectan al gremio, así como algunas de las soluciones que manejan desde el organismo y que, desde la próxima semana, abordarán de manera directa, con el traslado del ministerio a Sucre.

Entre los planes inmediatos está la activación de un plan de compra de proteína pesquera, directamente al pueblo pescador.

“La presidenta nos ha aprobado recursos para que con el Ministerio de Alimentación, con nuestros caveros, nuestro equipo de trabajo, vayamos directamente y le compremos el producto al pescador y lo llevemos a los principales mercados del país”, comentó.

La acción se ejecutará en las próximas tres semanas y trata de dar respuesta al incremento del consumo de productos marinos por la temporada y busca aumentar los beneficios obtienen los pescadores.

Sectores

Detalló que en la entidad se dan dos tipos de pesca: la artesanal, con unos 15 mil trabajadores activos, cinco mil embarcaciones, organizados en 123 consejos de pescadores (Conppa); y la pesca artesanal a gran escala, con unas 100 embarcaciones “campañeras”, que se dedican a la extracción de especies como pargo, carite, entre otras.

Además destacó la principal flota de pesca industrial de Venezuela, que concentra las flotas atunera y polivalente.

Durante la asamblea, el ministro debatió con los pescadores los nudos críticos que afectan a los artesanales y a los representantes de la pesca a gran escala, para la elaboración de la agenda concreta de acción y el plan sectorial de pesca y acuicultura 2026-2030.

Entre los problemas que deben resolver en lo inmediato, están el suministro de combustible, dar acceso a la nueva política de pesca industrial que se aprobó desde la presidencia, “que después de un año de trabajo, va a permitir que las flotas a gran escala y la flota industrial, reanuden sus operaciones”.

La novedad, mencionó el ministro, es que la exportación de ambas modalidades de pesca, deberá hacerse desde Venezuela.

Agregó a la agenda la revisión del tema de suministro de frío, necesarias para los pescadores y se evaluó el abastecimiento de los motores, ante lo cual anunció que desde el año pasado se ejecuta un plan para entregar unos 18 mil motores, como meta para el sector artesanal. “Revisamos el ordenamiento pesquero, para que entre los propios pescadores haya reglas y normas para la pesca sostenible”, añadió.

Anuncio

En su intervención, el ministro Loyo también anunció que en el mes de mayo prevén la instalación de la Unión Nacional de Pescadores, como esfuerzo organizativo para optimizar algunos procesos como la distribución del combustible, que admitió, en Sucre no tiene mayores problemas y se abastecen un millón 500 mil litros mensuales para la pesca.

La gobernadora Jhoanna Carrillo mostró su acuerdo con el compromiso de los pescadores, “que en su diversidad aportan al desarrollo del país”.

Carrillo anunció que desde la gobernación crearán la Dirección Estadal de Pesca y Acuicultura para sumar al ministerio y fortalecer la atención a los pescadores.

La mandataria regional dijo que la acción forma parte de los planes que se impulsan como parte de la consulta del 8 de marzo, que se centrará en la economía y los servicios públicos, por lo que esperan las propuestas de las comunas pescadoras.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano