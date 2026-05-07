Gobierno informa récord en demanda eléctrica y anuncia plan de recuperación del sistema

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó este miércoles que el país alcanzó un nuevo récord en la demanda eléctrica, al ubicarse en 15.579 megavatios (MW), la cifra más alta registrada en los últimos nueve años, según un comunicado emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

De acuerdo con el texto oficial, este incremento estaría asociado a las altas temperaturas que se registran en el territorio nacional y al crecimiento económico, factores que han elevado el consumo de energía y la presión sobre el Sistema Eléctrico Nacional.

El Ejecutivo señaló que se mantienen desplegadas maniobras de estabilización y protección del sistema, al tiempo que se ejecutan inversiones en infraestructura energética a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de generación y respuesta ante la creciente demanda.

Asimismo, el Gobierno hizo un llamado al sector privado para hacer un uso responsable de sus propias fuentes de generación eléctrica, en el marco de las medidas orientadas a preservar el equilibrio del servicio en todo el país.

En el comunicado también se anunció la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN), con el cual se convocará a distintos sectores productivos, académicos y científicos a presentar propuestas y compromisos para el fortalecimiento del sistema.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró que las sanciones internacionales han impactado el funcionamiento del sistema eléctrico y reafirmó la aplicación de medidas de supervisión y control, incluyendo sanciones ante el uso ilícito de la energía en todo el territorio nacional. El comunicado fue emitido en Caracas este 7 de mayo de 2026.

Caracas / Redacción web