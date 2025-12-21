Gobernadora oficializó aprobación de la carrera de medicina en la UDO-Sucre

La sede de la Universidad de Oriente (UDO) en Sucre contará desde el año 2026 con una escuela de medicina, luego de la aprobación de la carrera, por parte del Consejo Nacional de Universidad (CNU), realizada recientemente.

El anuncio lo hizo la gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo, a través de las redes sociales del gobierno regional, al tiempo que adelantó que se realizarán nuevos trabajos de recuperación en la sede.

“Lamentablemente, los amigos de lo ajeno, en años anteriores, desvalijaron zonas de la Universidad de Oriente en el núcleo de Sucre y nos toca a nosotros, en conjunto con nuestro pueblo, recuperarla”.

Hecho extraordinario

Calificó la aprobación del CNU como un hecho extraordinario y llamó a los jóvenes y a sus padres a estar atentos al proceso de ingreso.

“Así que este año 2026, vamos a contar, con el favor de Dios, que todo sea así, con la Facultad de Medicina en la UDO del estado Sucre”.

Sucre/ Corresponsalía