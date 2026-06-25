Gobernador: en Anzoátegui no se reportan "afectaciones severas" tras terremotos en Venezuela

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó la noche de este miércoles que en la entidad no se registraron daños graves tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país durante la tarde.

"Gracias a Dios no tenemos afectaciones severas que reportar. Los organismos de seguridad ciudadana se encuentran desplegados para atender cualquier tipo de contingencia. Pero hasta ahora todo se mantiene en situación de paz, de calma, de tranquilidad, sin ningún tipo de situación grave que reportar", dijo el mandatario regional en un video publicado en redes sociales.

Marcano expresó su solidaridad con las familias de la región central que resultaron afectadas por el movimiento telúrico y agregó que desde Anzoátegui se brindará apoyo con personal y ayuda logística en caso de ser necesario.

Asimismo, la secretaria general de Gobierno, Katiuska Homsi, reiteró que en los 21 municipios del estado no se registraron incidencias mayores como consecuencia del movimiento telúrico.

Homsi hizo un llamado a la calma e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Además, señaló que el Gobierno regional se mantiene trabajando para garantizar la operatividad de los servicios públicos y la infraestructura hospitalaria.

La funcionaria puso a disposición el número 0422-744-7230 de la Sala Situacional para que los ciudadanos puedan reportar cualquier eventualidad.

Barcelona / Carlos Morales