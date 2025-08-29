Gobernador de Guayana Esequiba pide a los habitantes alistarse para defender a Venezuela

El gobernador chavista de Guayana Esequiba, el militar Neil Villamizar, pidió a los habitantes de esta región -que Caracas considera su estado número 24 y reclama como su territorio desde hace más de un siglo- alistarse para defender a Venezuela ante las "amenazas" de EE.UU. de movilizar embarcaciones en aguas cercanas a las costas venezolanas para combatir el narcotráfico.

En un video, difundido este jueves por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Villamizar informó que habrá jornadas de alistamiento en las plazas centrales de los municipios de "influencia" de Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela disputa con Guyana.

Mencionó los municipios del estado Bolívar Gran Sabana, así como Sifontes, cuya capital, Tumeremo, es "el asiento" de los poderes públicos de la Guayana Esequiba "hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable" con Guyana, según una ley venezolana.

A juicio de Villamizar, Estados Unidos -que acusa a Nicolás Maduro de "violar" sus leyes "sobre narcóticos"- pretende "manchar la imagen" del líder chavista al vincularlo con "carteles fantasmas, ideados solamente en mentes perversas".

Por tanto, el militar llamó a los esequibanos a salir "al frente" y demostrar una "unidad popular" en torno "al gran proyecto nacional".

"Pretenden traer buques frente a nuestras costas en una actitud provocadora, una actitud de intimidación, pues no tendrán ningún eco (…) De manera que vamos a acompañar desde la Guayana Esequiba, el estado número 24, el estado que también ratifica la voluntad de soberanía e independencia de este pueblo patriótico", expresó.

Caracas / EFE