Gobernación de Anzoátegui se suma a los trabajos de rehabilitación en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel

La Gobernación del estado Anzoátegui se sumó a las labores de rehabilitación que ejecuta la Organización Caribes de Anzoátegui en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, con vistas al inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) programado en la entidad para el próximo 13 de octubre.

El anuncio lo realizó el gobernador Luis Marcano este lunes 5 de octubre durante una inspección a la instalación deportiva. «Hemos venido a ver el esfuerzo que realiza la organización en mejoras de infraestructura para ofrecer una mejor experiencia a los fanáticos», declaró el mandatario regional.

Marcano explicó que los trabajos se concentrarán en la recuperación de diversas áreas del recinto, entre las que destacan las gradas, los baños y el estacionamiento.

En el recorrido estuvo presente el vicepresidente de Caribes de Anzoátegui, Emilio Suárez; el cuerpo técnico del equipo; y el presidente del Instituto de Deporte del estado Anzoátegui (IDANZ), Carlos Cornejo.

Durante la visita, el gobernador aseguró que con estas acciones el recinto estará listo para apoyar a la «Tribu Oriental», subcampeón de la temporada 2025 de la LVBP, en su aspiración de conquistar el campeonato en esta zafra 2026.

Puerto La Cruz / Redacción web

