martes
, 06 de octubre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Paso de Pedro Segura se encuentra cerrado por reparación de Tubería

octubre 6, 2026
Trabajadores estiman culminar las reparaciones la tarde de este martes / Foto: Mariví Matute

Los trabajos de la reparación de una tubería de 8 pulgadas tiene el paso de Pedro Segura, entre las avenidas Intercomunal y Universidad de Puerto La Cruz, cerrado.

Trabajadores adscritos al Ministerio de Aguas señalaron que desde el domingo que iniciaron las labores, ayer en la tarde fue que pudieron localizar la fractura y hoy en la mañana (martes 6/10) comenzaron las labores de achique para reparar el tramo afectado.

Vecinos, comerciantes y conductores pidieron celeridad en los trabajos para que el servicio de agua en el sector Pozuelos pueda ser restituido, así como el paso de vehículos por la zona.

Puerto La Cruz / Mariví Matute

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