Diosdado Cabello anuncia movilizaciones del PSUV para el 7 y 12 de octubre

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, anunció la realización de dos movilizaciones en Caracas para el 7 y 12 de octubre.

La primera marcha tendrá lugar este miércoles 7 de octubre para conmemorar la victoria electoral de Hugo Chávez en 2012. Cabello recordó que en aquella jornada la ciudadanía ocupó masivamente las calles y calificó el hecho como uno de los actos políticos más relevantes del país.

La segunda movilización se efectuará el 12 de octubre en el marco del Día de la Resistencia Indígena. Dentro de esta misma agenda, el dirigente informó sobre la convocatoria al Congreso de la Juventud Indígena del 25 al 31 de octubre, encuentro que reunirá a delegados nacionales para debatir y presentar propuestas de trabajo.

Finalmente, el vocero del PSUV ratificó el despliegue de la organización política en la campaña para la Consulta Popular Nacional, prevista para el 18 de octubre.

Caracas / Redacción web

