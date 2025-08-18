Gira de Shakira en México dejará 106 millones de dólares en gasto turístico

La gira de la cantante colombiana, Shakira, generará más de 106,4 millones de dólares en gasto turístico, según la consultora Mabrian, especializada en inteligencia turística.

Recientemente, la intérprete logró su lleno total número 50 de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, consolidando así el éxito en taquilla de sus presentaciones en México.

Segunda etapa

“Esta segunda etapa de la gira de Shakira en México generará más de 106,4 millones de dólares en gasto turístico, beneficiando a industrias como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios complementarios en las diez ciudades sede”, apuntó un comunicado de la disquera Sony que citó los datos de Mabrian.

La segunda etapa de la gira de la colombiana incluye ciudades como Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, en donde tiene records en entradas agotadas: “Evidenciando la fortaleza del país como mercado de entretenimiento en vivo y el impacto único de Shakira en México”.

Ciudad de México / EFE