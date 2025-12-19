Gil: En 2025 las prioridades en materia ambiental han carecido de soluciones

En tan sólo unos días culminará el año 2025 y el municipio Sotillo sigue teniendo los mismos problemas ambientales que ha denunciado la Fundación Agua Para Todos desde hace varios años.

Rodolfo Gil, presidente de la organización y abogado especialista en derecho ambiental, aseguró que en la jurisdicción persiste el vertimiento de aguas servidas en la bahía de Pozuelos y la errada existencia de una planta de trasferencia de basura en un área altamente poblada (Av. Municipal).

Aunado a eso, recordó que ante la poca capacidad de producción de agua potable en la zona norte de Anzoátegui (se requieren 8 mil litros por segundo) continúan las fallas en el servicio tanto en Puerto La Cruz como en el resto de la ciudades que conforman el área metropolitana.

"Lamentablemente han pasado los años, y 2025 no ha sido la excepción, donde las prioridades en materia ambiental y de salubridad han carecido de toda solución y una determinada actitud de las autoridades para resolver estos problemas. Pareciera un problema no sólo de actitud, sino también de aptitud, porque yo no creo que las autoridades, durante tanto tiempo, nunca han visto esta situación como prioridad. El asunto de la contaminación de la bahía de pozuelos radica en que no tenemos planta de tratamiento, el problema del aguas potable es la falta de modernidad de nuestras plantas de tratamiento de agua potable y amén de todos estos problemas tenemos un sistema de recolección de desechos arcaicos enmarcados en una política errada con respectos a este servicio", detalló.

A juicio de Gil, lo más lamentable de la situación es que Puerto La Cruz, a casi seis meses de haber sido electo el nuevo alcalde, Jesús Marcano, "no presenta ni una cara nueva ni una perspectiva para el año 2026".

"Nosotros tenemos esperanzas de que el país cambie, pero bajo los esquemas que se están utilizando en estas administraciones, no creemos que pueda haber cambio alguno en la situación precaria que tenemos los portocruzanos", aseguró el presidente de la Fundación Agua Para Todos.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez