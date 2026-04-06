Gil considera inviable retomar relaciones con Chile, tras declaración de Kast

El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo este lunes que es «imposible» hablar en serio de relaciones diplomáticas con Chile, cuando el presidente de esa nación, José Antonio Kast, convierte cada declaración en un ataque contra los migrantes de la nación caribeña.

«Resulta extraño que José Antonio Kast hable de ‘restablecer relaciones’ mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos», señaló Gil en una publicación en Telegram.

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El canciller venezolano dijo que no se puede pedir diálogo mientras «se siembra desprecio, ni hablar de respeto mientras se agrede».

«Al final, más que política exterior, el presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad», concluyó Gil.

Caracas / EFE