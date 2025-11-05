FVF presentó nueva camiseta de las selecciones vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentó este miércoles 5 de noviembre la nueva camiseta que utilizarán las selecciones nacionales en sus diferentes categorías y modalidades.

Según el comunicado del ente que regula el balompié en la patria, el concepto creativo de la nueva piel fue desarrollado por talento nacional. Además detalla que uno de los elementos a resaltar es que las tres franjas características de Adidas (empresa que provee los uniformes) ubicadas sobre los hombros están en amarillo, azul y rojo, colores de la bandera nacional.

Indica también que la renovada indumentaria será utilizada por primera vez en el campo en los duelos amistosos que disputará La Vinotinto de mayores masculina ante Australia y Canadá el 14 y 18 de noviembre, respectivamente. En partido oficial el honor de estrenarla será para la tropa femenina, el 28 de noviembre ante Ecuador, en la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Inspiración

De acuerdo con lo explicado por la FVF, la nueva camiseta toma como fuente de inspiración a los tepuyes (formaciones geológicas milenarias que se elevan imponentes en el sur de Venezuela) y que están consideradas entre las estructuras más antiguas del planeta.

Agrega que a partir de sus formas, texturas y relieves, se construyó un template exclusivo de Adidas, diseñado especialmente para Venezuela. Este incorpora un patrón gráfico en relieve que recorre la camiseta como un homenaje visual, expresado a través de una representación abstracta de los tepuyes, que enaltece las pinturas corporales tradicionales de los pueblos originarios.

Como se aprecia en las imágenes, se mantiene el tradicional color vinotinto como protagonista. Además, en la parte posterior del cuello, aparece la frase “LA VINOTINTO” en color dorado, que busca reforzar "el mensaje de orgullo y pertenencia", según el escrito de la FVF.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo