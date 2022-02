Futbolistas brasileños piden ayuda para salir de Ucrania

Tras el ataque de Rusia a Ucrania, los jugadores brasileños de los equipos Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev junto con sus familias, se reunieron e hicieron un llamado al gobierno de Jair Bolsonaro para que los ayuden a salir de tierras ucranianas.

“A todos nuestros amigos y familiares, la situación es grave y estamos prisioneros en Kiev a la espera de una solución para salir”, dijo en un video publicado en Instagram Júnior Moraes, jugador del Shakhtar.

En el mensaje explicaron que están aguardando en un hotel y que las fronteras y el paso aéreo están cerrados. “No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil", declaró el también atleta de Shakhtar Marlon Santos.

Una de las parejas de los futbolistas agregó que están con niños y que se sienten abandonados sin saber cómo resolver la situación, destacando que cada uno salió de sus respectivas casas con pocas pertenencias.

Moraes envió un audio al periodista Arthur Quezada pidiendo la viralización del mismo. "La situación es desesperada. Les pido que divulguen este video para que llegue al gobierno.

Shakhtar tiene más de una docena de jugadores brasileños en su plantilla, mientras que el Dínamo de Kiev tiene al menos un brasileño en sus filas.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2