Fue reparado el poste energizado en la población de Santa Rosa

El poste de alumbrado público energizado en una de las esquinas de la Escuela Bolivariana Teresa de la Parra, en la población de Santa Rosa del municipio Freites, fue reparado por el personal de servicios públicos de la alcaldía.

La situación de riesgo de electrocución y la advertencia para la comunidad había sido dada a conocer el domingo 24 de mayo, cuando en el área fue colocada una cinta plástica para evitar el paso peatonal, y fue reportada por El Tiempo el miércoles 27 de mayo.

Se conoció que al día siguiente el equipo hizo la inspección técnica y, según el informe emitido, se constató que había un peligro inminente para el personal y el alumnado del plantel y que "la raíz del problema provenía de los antiguos cajetines y módulos de la Cantv (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela)".

De acuerdo al diagnóstico plasmado en el informe, se determinó que la obsolescencia, la falta de aislamiento y las filtraciones de los componentes de esos cajetines entraron en contacto con las líneas energizadas de baja tensión del sistema eléctrico y sirvieron como puentes de conducción hacia la infraestructura de la escuela.

Siguiendo los protocolos de seguridad que corresponden, se hicieron los correctivos necesarios para eliminar los riesgos de electrocución y garantizar las condiciones seguras de operatividad eléctrica en las instalaciones educativas, por lo que se normalizaron las actividades escolares.

Santa Rosa / Danela Luces