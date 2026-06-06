OVP: 19 presos han muerto en el país desde abril de este año

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes 5 de junio la muerte de un preso en el Centro de Formación del Hombre Nuevo "Doctor Francisco Delgado", llamada anteriormente El Marite, ubicada en el estado Zulia.

"Con su fallecimiento, ya son 19 las personas privadas de libertad que han perdido la vida tras las rejas desde abril de 2026", escribió la ONG en X y advirtió que con esta situación se «evidencia la gravedad de la crisis sanitaria dentro de las cárceles".

El fallecido está identificado como Alberto Rafael Solarte Cabrera. El OVP expone que enfermar dentro de una cárcel en el país puede traducirse en "días, semanas o meses por atención médica que no lega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado".

Informe

El más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó la muerte de 181 presos durante el año pasado; de estas, 158 ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales. 95% de los fallecimientos tuvieron como causa la falta de atención médica; es decir, 151 muertes.

Las muertes documentadas por el OVP este año han ocurrido en centros de detención como Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y Yare III.

La ONG recuerda que la situación no solo se trata de muertes, "sino de personas que estaban bajo control del Estado y que deberían recibir protección, atención médica y condiciones compatibles con la vida".

Derecho a la salud

En ese sentido, denuncia que todas las prisiones del país "siguen acumulando presos enfermos, tratamientos interrumpidos, traslados hospitalarios tardíos y muettes que pudieron evitarse".

Las interrogantes que surgen desde el Observatorio Venezolano de Prisiones es "¿Quién está velando por el derecho a la salud de las personas privadas de libertad? y ¿dónde está la Defensora del Pueblo, Eglée González frente a la emergencia sanitaria que sigue cobrando vidas dentro de las cárceles venezolanas?".

La ONG exige que se investigue esta nueva muerte en prisión y "se adopten medidas urgentes para atender la emergencia sanitaria dentro del sistema penitenciario venezolano"

Caracas / Tal Cual