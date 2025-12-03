“Fusión Visual” exhibió el talento usemista a través de distintos proyectos

Los estudiantes del décimo semestre de Comunicación Social, mención Periodismo Corporativo, de la Universidad Santa María, núcleo Oriente, realizaron el evento “Fusión Visual”, una asignación de la cátedra Planificación de Eventos.

La actividad se llevó a cabo en el lobby de la casa de estudios, donde los futuros profesionales presentaron un recorrido a través de los diversos proyectos, que además sirvieron como una plataforma para que el resto de las facultades fueran parte de una experiencia audiovisual única.

Las materias que dieron vida a este evento incluyeron Radio, guiada por Jesús Salazar; Fotografía, impartida por Luis Sucre; y Fotoperiodismo, Cine y Televisión, bajo la tutela de Jesús Albino. Cada una de estas disciplinas contribuyó a crear una experiencia inmersiva que destacó la versatilidad y el talento de los usemistas.

El comité organizador de la primera edición de "Fusión Visual" estuvo conformado por Nathalia Guillent, Diego Monique, Jeskarlis Alemán, Miguel Rivero y Luisannys Boett.

Esta exposición se establece como una actividad que busca resaltar el trabajo de los estudiantes, cuyo talento devuelve la magia a los medios tradicionales.

Barcelona / Redacción web