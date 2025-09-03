miércoles
Funvisis reportó un sismo de baja intensidad en el estado Sucre

El temblor, que no causó víctimas ni daños materiales, se registró al sureste de Cumaná / Foto: Cortesía

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este miércoles, a través de sus redes sociales, que se registró un sismo de baja intensidad en el estado Sucre.

De acuerdo con el ente, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 17 kilómetros (km) al sureste de Cumaná, capital sucrense, y tuvo una magnitud de 2.6, además de una profundidad de 1.7 km.

No se reportaron víctimas mortales ni daños materiales tras el temblor que ocurrió a las 9:23 AM.

Cumaná / Joseph Ñambre

