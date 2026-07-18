Fundación prepara torta "más grande" de Venezuela para animar a niños afectados por terremotos

La Fundación Color Esperanza, en conjunto con 50 voluntarios, preparó este sábado una torta con el objetivo de distribuirla entre los menores de edad que permanecen en refugios tras los terremotos del 24 de junio. La actividad se organizó en el contexto de la víspera del Día del Niño.

Desde el municipio Sucre, en Caracas, la presidenta de la fundación, Marelisa Acevedo, dijo que el postre mide ocho metros de largo por 1,20 metros de ancho y tiene una decoración con los colores de la bandera nacional. Acevedo indicó que la organización decidió repetir esta iniciativa del año pasado para enfocarse en los menores que perdieron sus viviendas debido a los movimientos telúricos.

Wilman Villegas, miembro de la organización, declaró a la agencia EFE que proyectan repartir 3.000 porciones en los albergues de la jurisdicción. Villegas señaló que el objetivo del evento no es establecer un récord, sino asegurar la entrega de las raciones a los niños que se encuentran en los refugios temporales.

Los sismos del pasado 24 de junio impactaron la zona norte del país, con mayor nivel de afectación en el estado La Guaira. De acuerdo con el último balance oficial los eventos registran 5.069 personas fallecidas, 16.740 heridos y 21.235 ciudadanos ubicados en 107 campamentos transitorios.

Finalmente, el despacho periodístico agrega que el Gobierno comunicó el pasado fin de semana el inicio de un censo biométrico para determinar los requerimientos habitacionales actuales, con una estimación oficial de 25.000 viviendas necesarias.

Caracas / Redacción web