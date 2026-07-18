Comerciantes porteños reiteran su rechazo a nuevas tarifas del aseo urbano

Han pasado dos meses desde que les aplicaron un ajuste de entre 800% y 900%, depende del negocio, en las tarifas del servicio de aseo urbano, y hasta la fecha no ha habido una reconsideración de la medida.

Comerciantes que hacen vida en el centro de Puerto La Cruz mostraron su malestar, una vez más, por este ajuste y denunciaron que ni la empresa encargada de la recolección de basura, Protecnia, ni la alcaldía han realizado las revisiones de los montos que les prometieron, cuando se reunieron en la sede del ayuntamiento, el pasado 22 de mayo.

"Hay montos excesivos, de 600 dólares, y luego los pusieron a la mitad, pero siguen siendo tarifas muy altas y por eso la mayoría de los comerciantes nos rehusamos a pagar eso. Queremos un ajuste notorio y de acuerdo a la situación económica. La mayoría no ha pagado y tenemos tres meses exigiendo un monto digno", comentó Martha Rizzo, una de las afectadas por la situación.

Promesas

Rafael Ferraro, otro de los comerciantes porteños, expresó además que no entienden por qué el servicio del aseo es más costoso que los impuestos que deben cancelar por su respectiva actividad económica.

También recordó que en la reunión con el alcalde Jesús Marcano, a finales de mayo, no sólo les prometieron que inspeccionarían los locales para reconsiderar las tarifas, sino que también les aseguraron que los diferentes permisos para laborar no se los iban a negar pese a no cancelar el aseo, mientras se llevaba a cabo el proceso de revisión, pero esto "no se cumplió".

Tanto Ferraro como Rizzo denunciaron que, ante la negativa de pago del aseo con las tarifa actuales, los están "amenazando" con quitarles las patentes, aplicarles multas e incluso cerrarles sus locales.

"Ahora están amenazando al comercio. Nosotros no nos negamos a pagar, pero no podemos cancelar esas cantidades exorbitantes. Creo que 20% de los comerciantes, cuando mucho, están pagando el aseo", agregaron.

Otra encargada de un local, Michelle Veggetti, instó a las autoridades locales a que les brinden una solución a la brevedad posible, pues esta situación los tiene "preocupados".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez