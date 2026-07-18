Al menos siete comercios de Cumaná fueron afectados por hechos delictivos durante la última semana

Al menos siete establecimientos comerciales de la ciudad de Cumaná, estado Sucre, resultaron afectados por hechos delictivos durante la última semana, según el balance ofrecido por el director del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Sucre (IAPMS), José Fajardo.

El funcionario informó que, desde el pasado 10 de julio, el cuerpo policial ha ejecutado cinco procedimientos que permitieron la detención en flagrancia de nueve ciudadanos, la mayoría de ellos vinculados al presunto hurto de tubos de cobre pertenecientes a sistemas de aire acondicionado de distintos comercios de la capital sucrense.

Cinco procedimientos en seis días

Fajardo detalló que el primer procedimiento se llevó a cabo el viernes 10 de julio en las inmediaciones del Mercado Municipal de Cumaná, donde fue detenido un hombre señalado de afectar dos establecimientos comerciales.

Posteriormente, el sábado 11 de julio, funcionarios policiales aprehendieron a dos ciudadanos en la avenida Arismendi, Cuatro Esquinas, tras un presunto hurto registrado en un establecimiento comercial de la zona.

Asimismo, este miércoles 15 de julio, otro hombre fue capturado en flagrancia en la calle Mariño, en el centro de Cumaná, luego de ser señalado de sustraer tubos de cobre de los sistemas de aire acondicionado de cuatro locales comerciales.

También reportaron una riña en La Llanada

Durante el balance de seguridad, el director del IAPMS informó además que el martes fueron detenidas cuatro personas, por su presunta participación en una riña ocurrida en el sector La Llanada, parroquia Altagracia.

Finalmente, Fajardo exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o situación irregular que ocurra en sus comunidades y puso a disposición el número telefónico 4516001 para la recepción de denuncias.

Cumaná / Lino Castañeda