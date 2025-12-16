martes
, 16 de diciembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Fundación Juntos Somos Más entregó más de 1.500 hallacas entre Sucre y Anzoátegui

diciembre 16, 2025
Varios voluntarios se unieron para la realización de las hallacas / Fotos: Cortesía

El pasado fin de semana, la Fundación Juntos Somos Más entregó más de 1.500 hallacas entre los estados Anzoátegui y Sucre, como parte de su labor social con las poblaciones más vulnerables.

“Este año decidimos preparar nuevamente hallacas, no solo para disfrutar en familia, sino también para repartir entre los sectores más necesitados y hospitales”, dijo Eliezer Hernández, presidente de la organización en la entidad.

Hernández acotó que la fundación sumó voluntades para preparar el típico plato navideño, enmarcados en la solidaridad como un valor fundamental. “Cada hallaca que compartimos es un abrazo cálido para aquellos que más lo necesitan y demostrar el amor de la Navidad”, expresó.

Las hallacas fueron distribuidas en ciudades como Clarines, Píritu, Guanta, Puerto La Cruz y Barcelona.

Barcelona / Redacción web

