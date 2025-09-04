Fundación: hasta que no se construyan plantas de tratamiento no será descontaminada la bahía de Pozuelos

Luego de que el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, mencionara a través de sus redes sociales que profundizarán el trabajo de recuperación del sistema de bombeo en el municipio Sotillo, a fin de que la playa del Paseo de la Cruz y el Mar vuelva a estar apta, el presidente de la Fundación Agua Para Todos, Rodolfo Gil, hizo énfasis en que hasta que no se construyan plantas de tratamiento de aguas servidas en la jurisdicción no será descontaminada la Bahía de Pozuelos.

"Si sólo se dedican a resolver el problema de las estaciones de bombeo, no sólo se viola la ley, sino que nunca van a descontaminar la bahía de Pozuelos, ni la de Puerto La Cruz, ni Bergantín, ni la de Barcelona. Así que lamentablemente la noticia del gobernador no nos llena las expectativas, porque sabemos que si no se sanea el dren B y el Dren C, sino se construyen las plantas de tratamientos adecuadas para tratar esas aguas servidas de la ciudad, siempre van a ser anuncios que están faltos de seriedad, porque lamentablemente eso no va a ser la solución", advirtió.

El dirigente exhortó al mandatario regional y a los alcaldes de la zona norte a buscar un "verdadero" asesoramiento legal y técnico para hallar la solución de raíz a ese problema.

Realidad

"Todas las aguas servidas de Puerto La Cruz deben ir, inexorablemente, a una planta de tratamiento antes de ser lanzadas al mar o reutilizadas como en cualquier otro país del mundo. En Puerto La Cruz la violación a las leyes de Agua, Zonas Costeras y Ambiente es constante, debido a que el municipio, la gobernación y todos los entes públicos que tienen que ver con la disposición final de las aguas servidas están lanzando todas las aguas de la ciudad mediante tuberías arcaicas que están totalmente rotas e intervenidas en su trayectoria hacia el mar, lamentablemente, porque en Puerto La Cruz no tenemos plantas de tratamiento", insistió.

Desde la Fundación Agua Para Todos esperan que las autoridades estadales busquen una solución adecuada para que en un futuro se pueda dar la reapertura del balneario del antiguo Paseo Colón.

"Que se resuelva el problema de contaminación del Paseo Colón es algo que todos estamos esperando".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez