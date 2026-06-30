Fundación Convalores lanzó la campaña "Pintando la esperanza" para apoyar a niños afectados por el terremoto

La Fundación Convalores, la cual hace vida principalmente en la zona metropolitana del estado Anzoátegui, lanzó la campaña "Pintando la esperanza" para apoyar a los pequeños afectados por los terremotos que se registraron el pasado 24 de junio en Venezuela.

Mediante una publicación en su cuenta en la red social Instagram, señalan que tras los difíciles momentos vividos los niños, niñas y adolescentes necesitan más que nunca espacios de calma, contención y alegría.

Es por ello que decidieron activarse para brindar el apoyo e invitan a la población a ser parte de esta cadena de solidaridad. Recolectan libros nuevos para colorear, cajas de colores o creyones.

Herramienta

"El arte es una herramienta poderosa para cuidar la salud emocional, ayudarles a procesar lo vivido y regalarles un momento de distracción y bienestar", reza parte de la publicación.

Según lo reseñado, el objetivo es llegar a muchos refugios de Caracas y otras zonas afectadas; así como también, poder prestar apoyo a niños que ya se encuentran con sus familiares en la entidad anzoatiguense.

Las personas que deseen colaborar pueden visitar el centro de acopio que tienen en YAY! Party Store, ubicado en la calle Arismendi, entre la carrera 6 y 7, en Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja.

Lechería / Elisa Gómez