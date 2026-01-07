Fuerzas del chavismo salieron a marchar en Bermúdez para pedir la liberación de Maduro y Flores

En Bermúdez, en el estado Sucre, las fuerzas del chavismo marcharon desde el parque Karupana hasta la plaza Bolívar de la ciudad, para rechazar el ataque norteamericano a Caracas, en la madrugada del sábado y pedir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La concentración fue encabezada por el alcalde Julio Rodríguez y la representación de las distintas vocerías del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Además, participaron trabajadores, juventud, estudiantes, motorizados, comuneros, dirigentes del Psuv, el Gran Polo Patriótico y movimientos sociales.

Rodríguez señaló que se trata de una demostración de cariño “de un pueblo que entendió el mensaje del presidente y que no se va a rendir nunca”.

Señaló que la acción norteamericana violó la soberanía del país y el derecho internacional, y puso en alerta al resto del mundo. “Seguimos mostrando nuestra solidaridad al presidente Maduro y a su esposa, y el respaldo a nuestra presidenta encargada constitucionalmente”.

Narrativa

Agregó que en Carúpano no hay celebraciones por el ataque, la extracción de Maduro y Flores, y la gente está en la calle rechazando las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos y por haberse llevado a un presidente electo. “La respuesta es que estamos en la calle y vamos a seguir en la calle defendiendo a Nicolás Maduro”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una traición en el alto gobierno, señaló que la historia lo dirá y llamó a seguir en paz y la tranquilidad, tal como está ocurriendo con el sector comercio. “Seguir en total calma y no distraernos en la narrativa de la traición o de rechazar a la presidenta, que es un plan que está estableciendo la derecha para implosionarnos y eso no va a ocurrir porque estamos más unidos que nunca, estamos sólidos”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano