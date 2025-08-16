Fuertes lluvias causaron afectaciones en tres municipios del estado Sucre

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este viernes 16 de agosto provocaron daños en varios municipios del estado Sucre.

Hubo desde anegaciones hasta caídas de árboles e interrupciones del servicio eléctrico.

De acuerdo con la información suministrada por Protección Civil (PC), en el sector El Charcal el río creció tanto que el agua ingresó a una vivienda y se perdieron algunos enseres.

La crecida del afluente originó además la caída de un árbol que afectó el tendido eléctrico en la comunidad.

Otras afectaciones

En la zona urbana de Bermúdez también incrementó el nivel del río Rivilla, que desemboca en el sector Campo Ajuro de Carúpano, y esto causó alarma en la ciudadanía.

En las poblaciones de Río Casanay y Nueva Colombia, en el municipio Andrés Mata, las aguas llegaron a siete viviendas y un comercio de la zona.

En Río Casanay, los equipos de emergencia tuvieron que remover unas rocas que obstruían la vía hacia la comunidad Nueva Colombia.

Igualmente, se reportaron daños en el puente de la comunidad de Santa Marta, así como en Cedeño de los Negros y Pantoño, todas ubicadas en el municipio Andrés Eloy Blanco.

Sucre / Corresponsalía