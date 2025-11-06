Fuerte olor afecta a habitantes de la parroquia El Pilar 

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 6 de noviembre se comenzó a percibir un fuerte olor en la parroquia El Pilar, en el municipio Simón Bolívar.

Habitantes reportaron que la situación originó problemas respiratorios y picazón en la garganta en muchas personas.

"Amanecimos arropados por una capa que pareciera humo, pero pica en la garganta y asfixia. Según, el ambulatorio está colapsado de personas asfixiadas por el fuerte olor. Necesitamos que nos ayuden con oxígeno", indicó el vecino Enrique Chacín.

De acuerdo con lo expresado por los residentes de El Pilar, al parecer el olor proviene de una planta de azufre cercana a la población, sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Mientras tanto, algunas personas han optado por trasladarse hacia el centro de Barcelona para esperar que sea solucionado el problema.

"A mí se me trancó el pecho y tuvimos que encerrarnos y tomar un antialérgico. Ahora es que se me está pasando, vamos a ver si nos vamos a donde una amiga en Barcelona mientras pasa esto", expresó una moradora, quien prefirió no identificarse.

Retiro

A través de las redes sociales se conoció que los padres y representantes retiraron a sus hijos de la Escuela Bolivaria Dr. Pedro Garroni Núñez, situada en la mencionada parroquia, pasadas las 10:00 am, luego de que se percibiera con mayor fuerza el supuesto olor a azufre.

Los afectados esperan que las autoridades locales se presenten en el lugar y ofrezcan soluciones a la brevedad posible.

Barcelona / Jesús Bermúdez