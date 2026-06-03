Freddy Superlano visita El Tigre para compartir ruta de cambio en el país

Durante la jornada de este miércoles, 3 de junio, el dirigente nacional del partido Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, visitó El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, para compartir un plan de ruta orientado hacia el cambio en Venezuela.

Especificó que la tolda naranja respalda ocho pasos acordados en la Plataforma Unitaria y el Acuerdo de Panamá, que demandan reconocimiento de todos los actores políticos, mecanismos necesarios para una transformación institucional profunda y acompañamiento internacional adecuado para garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral.

A juicio de Superlano, la celebración de elecciones no es suficiente para "resolver la crisis" si no se garantizan condiciones legítimas, incluyendo la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Insistió en la reconstrucción de poderes que "no respondan a los intereses de la cúpula gobernante, sino de la verdad y la voluntad expresada en las urnas".

Organización y movilización

El líder político envió un mensaje a la ciudadanía para llamar a la organización y movilización en función de transformar el país.

"No podemos caer en la trampa de la desesperanza, es que no podemos caer en la normalización de las cosas cuando realmente todavía no hay instituciones que respondan a los intereses de los ciudadanos", expresó.

Denunció que la nación sigue afrontando una realidad socioeconómica compleja, pese a los ingresos petroleros y promesas oficiales.

Indicó que la inflación se mantiene como una de las más altas del continente, los salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria y un alto porcentaje de ciudadanos considera emigrar por falta de oportunidades

En este sentido, sentenció que las riquezas del país no se reflejarán en mejoras tangibles para la población mientras persista el modelo político actual en el territorio.

El Tigre / Damary Díaz