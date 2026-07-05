Francisco Garcés asume el Ministerio de Transporte tras la salida de Jacqueline Faría

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la designación del ingeniero Francisco Garcés como nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte, en sustitución de Jacqueline Faría, quien dejó el cargo para asumir nuevas funciones relacionadas con la atención a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

La información fue dada a conocer por la mandataria a través de su cuenta de Telegram, donde indicó que Garcés, especialista en Ingeniería Estructural y doctor en Ingeniería Civil, tendrá la misión de "avanzar y fortalecer este sector estratégico".

Por su parte, Faría fue designada presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, un programa adscrito a la Presidencia de la República que estará enfocado en coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura afectadas por los sismos.

De acuerdo con Rodríguez, Faría será la encargada de articular las acciones de reconstrucción, previa verificación técnica de los daños, con el objetivo de ofrecer respuestas oportunas a las familias que resultaron afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Caracas / Redacción web