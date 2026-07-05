domingo
, 05 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Encuentran los cuerpos de la esposa e hija del exgrandeliga Eliezer Alfonzo

julio 5, 2026
Alfonzo estuvo durante días buscando a su esposa e hija con la esperanza de encontrarlas vivas

La tarde de este domingo se conoció que fueron encontrados los cuerpos sin vida de la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo.

De acuerdo con un reporte de VPI TV, el hallazgo de Patricia Salazar y Eliana Alfonzo se realizó en el sector Macuto, específicamente en el hotel Edwards Suite, en La Guaira.

Las víctimas permanecían bajo los escombros de la infraestructura, que se derrumbó producto de los terremotos del pasado 24 de junio.

Esta información también fue confirmada por la periodista Maryorin Méndez, quien días atrás entrevistó a Alfonzo para conocer su caso.

El expelotero portocruzano relató el momento difícil que estaba viviendo y se encontraba esperanzado de hallar a sus familiares con vida porque los rescatistas ya habían podido recuperar a una perrita perteneciente a su hija.

Caracas / Redacción web

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