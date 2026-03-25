Foro Penal cifra en 503 los presos políticos en Venezuela hasta el 23 de marzo de 2026

La organización Foro Penal reportó que en Venezuela se contabilizan 503 presos políticos hasta el 23 de marzo de 2026, de acuerdo con un balance difundido por la ONG a través de sus redes sociales.

Según el informe, del total de detenidos, 452 son hombres y 51 mujeres, de los cuales se identifican 315 civiles y 188 militares; mientras que por rango de edad predominan los adultos con 502 casos, además de un adolescente entre 14 y 17 años.

El reporte también señala que 166 de los detenidos han sido condenados, mientras que 337 permanecen sin condena. Asimismo, se registraron 9 nuevas encarcelaciones y 55 excarcelaciones recientes, junto con 41 casos reportados en los últimos días.

Foro Penal destacó que, desde 2014, se han documentado 19.060 detenciones por motivos políticos en el país. La organización asegura haber brindado asistencia gratuita a más de 14.000 personas que han sido excarceladas, así como a otras víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos.

Finalmente, el balance advierte que más de 11.000 ciudadanos continúan sujetos a medidas restrictivas de su libertad, aun sin estar formalmente encarcelados, y subraya que al menos 44 de los presos políticos tienen nacionalidad extranjera.

Caracas / Redacción web