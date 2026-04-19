Foro Penal cifra en 477 los presos políticos en Venezuela a dos meses de la ley de amnistía

La ONG Foro Penal actualizó este sábado la cifra de presos políticos en Venezuela y señaló que actualmente hay 477 detenidos, entre ellos 43 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, casi dos meses después de la aprobación de la ley de amnistía.

Del total, 432 son hombres y 45 mujeres; además, 290 son civiles y 187 militares. La organización también reporta la existencia de un adolescente entre los detenidos y precisó que 164 han sido condenados, mientras que 313 permanecen sin sentencia.

En su balance, Foro Penal advirtió que la ley de amnistía se está convirtiendo en un “embudo para ralentizar o paralizar la libertad” de muchos de los presos políticos.

El proceso de excarcelaciones comenzó tras la captura, el 3 de enero, de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos. Posteriormente, el Parlamento aprobó el 19 de febrero una amnistía que abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2025, aunque limita su aplicación a 13 casos específicos y excluye delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas, en su mayoría con medidas restrictivas de libertad. Sin embargo, las autoridades no han publicado el listado de beneficiarios, mientras que expresos políticos han denunciado retrasos y negativas en la tramitación de solicitudes ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Caracas / Redacción web