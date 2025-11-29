Foro en el Liceo Metropolitano El Muco debatió sobre el uso de energías renovables (+Fotos)

Estudiantes de Educación Media Diversificada del Liceo Metropolitano de El Muco, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, realizaron el foro Energía Renovable, con la finalidad de crear conciencia en niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de conocer la función de las diferentes energías renovables y fomentar la posibilidad de un planeta más limpio.

La docente María Maita, del área de Geografía, Historia y Ciudadanía, señaló que la intención, además de fomentar el aspecto ecológico, es aportar para el logro de la convivencia sana en favor del bienestar común de quienes hacen vida en el liceo.

Agregó que el propósito general es alentar en la comunidad educativa del plantel, para que vislumbren un futuro limpio, pero también debatir la puesta en funciones y uso de dichas energías en el país.

Voz estudiantil

Eliether Villarroel, estudiante de 5to año, señaló que la intención del evento es crear conciencia, sobre todo entre los futuros bachilleres, sobre la importancia de conservar y no agravar el cambio climático. “No podemos perjudicar la energía eléctrica, el cambio climático puede provocar la sequía de los ríos”.

Agregó que las energías renovables son las que se impondrán en el futuro y ayudará a las próximas generaciones.

Mariángel Rodríguez, otra estudiante, resaltó que energías como la eólica, son una pieza clave en la transición energética global. “Es una de las más maduras y eficientes para generar electricidad”.

Temario

El foro contó con la presencia de Adelis Rojas y Alfredo Salazar, quienes además de ser reconocidos ambientalistas, son familiares del fallecido ecologista Pedro Salazar. Los ponentes principales fueron los docentes Belmar Mata, Yenitza Marcano y Gisela Rojas.

Entre los temas que se debatieron están los referentes a la energía solar, eólica y geotérmica, bioenergía, energía oceánica e hidroeléctrica, la energía renovable para el futuro y la importancia de las energías renovables para crear conciencia. La profesora Gisela Rojas desarrolló el tema energía renovable en inglés, “renewable energy".

El foro fue posible gracias a la integración y apoyo de todo el personal y la organización de los estudiantes de 5to A y 5to B.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano