Foro chat en el teatro Luis Mariano Rivera abordó el tema de la prevención del cáncer de mama (+Fotos)

Como parte del Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama, la Misión Venezuela Mujer organizó un foro sobre la enfermedad y la necesaria detección temprana, en el teatro Luis Mariano Rivera de Cumaná, en el estado Sucre.

Sol Parejo, directora del Ministerio de la Mujer en la entidad, resaltó la participación de un panel de expertas en el tema, que además de atender presencialmente a las mujeres de Cumaná, lo hicieron por videoconferencia con los 14 municipios del estado.

Durante la actividad se juramentó el “Comando Rosa”, con el fin de que sean “un aliento para la vida”, señaló Parejo y se conviertan en multiplicadoras de la información en las comunidades.

Agregó que se trata de ir de casa en casa a las mujeres, sobre la necesidad del autoexamen como método de prevención primario. “Debemos ir a la salud preventiva y dar aliento a todas esas mujeres que tienen todavía el temor de acercarse. Hay que luchar para vivir”.

Salud

Fanny Silva, responsable del Vértice Salud de la Misión Mujer, señaló que el foro chat se centró en la prevención. “Es el Mes Rosa, un color simbólico que nos llama a las mujeres a cuidarnos preventivamente y a acudir al médico”.

Las ponentes fueron la ginecobstetra Carla Rivero, la trabajadora social Ana Paul, quienes se centraron en el cuidado de las mujeres y los ejercicios que deben hacer, pero sobre todo recalcaron la atención oportuna que se está brindando en la red de salud pública de la entidad.

La programación del Mes Rosa incluye diversos eventos para la prevención del cáncer de mama, el de cuello uterino y la erradicación de la violencia contra la mujer.

Sucre/ Corresponsalía