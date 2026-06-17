Formación y activismo representan la estrategia de Voluntad Popular en las comunidades de Margarita

Los partidos políticos iniciaron una fase de reorganización en los sectores populares adaptándose a la realidad electoral actual.

La responsable de Mujeres de la organización Voluntad Popular (VP) Daliana Amparan, informó sobre la realización de mesas de trabajo vecinales donde se debatieron las expectativas y opiniones de los ciudadanos ante el inicio de un proceso de transición en el país.

El despliegue en los sectores se enfoca principalmente en escuchar de forma directa las realidades de las familias. A través de la iniciativa denominada Café con voluntad, las asambleas ciudadanas y las visitas casa por casa, los activistas recopilan información sobre las carencias más urgentes de cada zona, con el objetivo de diseñar soluciones estructurales que puedan aplicarse a mediano plazo.

Diagnóstico

La tolda naranja combina el diagnóstico social con programas de capacitación para el crecimiento personal y laboral de la población.

Amparan destacó que dictan talleres formativos dirigidos especialmente a las mujeres, con el fin de enseñarles técnicas para conseguir empleo en plataformas digitales y herramientas efectivas para gestionar las redes sociales de sus propios emprendimientos económicos.

Esta preparación busca dotar a los ciudadanos de habilidades que mejoren su estabilidad financiera actual y les permitan integrarse a las dinámicas productivas futuras.

Responsable

La responsable de Mujeres de VP explicó que el desarrollo de fuentes de ingreso independientes y el manejo de trabajos virtuales ofrecen a las personas una mayor disponibilidad de tiempo libre para involucrarse de forma activa en los asuntos públicos de sus localidades.

La planificación de la agrupación contempla mantener de forma simultánea el trabajo formativo y las actividades de asistencia social tradicional en las comunidades.

El propósito central -dijo la dirigente- es motivar la participación ciudadana de cara a los próximos comicios libres, promoviendo la candidatura de María Corina Machado como la opción para la reconstrucción económica y social de Venezuela.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero