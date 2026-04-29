Fiscalía venezolana abrirá canales de diálogo directo con ONG

El fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, informó este martes que se acordó establecer mecanismos de comunicación directa con organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país.

A través de su cuenta en X, Devoe indicó que además extendió una invitación a estas organizaciones para que participen en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal, como parte de los esfuerzos de intercambio institucional.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, según detalló el titular del Ministerio Público.

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, explicó que durante la reunión planteó propuestas orientadas a fortalecer la protección de los derechos humanos, en un contexto político que calificó como complejo, así como la necesidad de corregir fallas estructurales que favorecen la impunidad y obstaculizan el acceso a la justicia.

Murillo también destacó que, en el marco de una eventual reconstrucción institucional, es clave que los tribunales garanticen la admisión de recursos de habeas corpus, el derecho de los detenidos a elegir a su defensa y el fin de prácticas abusivas. Asimismo, insistió en que el desarrollo sostenible del país pasa por escuchar a la ciudadanía con apego a la Constitución y a los derechos fundamentales.

En tanto, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, denunció situaciones como detenciones sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, retrasos procesales y restricciones en el contacto con familiares y abogados. También alertó sobre la aplicación del delito de terrorismo en adolescentes, subrayando la necesidad de evaluar si estos han sido manipulados por adultos y de aplicar un enfoque de protección.

Caracas / Redacción web