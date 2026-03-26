Finalizó segunda audiencia contra Maduro: Juez no desestimó el caso por falta de recursos

Pasado el mediodía de este jueves, concluyó la segunda audiencia en el proceso que se le sigue en una corte Federal de Nueva York al expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En una resolución preliminar, el juez Alvin Hellerstein indicó que no desestimaría el caso, en este momento, sobre la base de los argumentos presentados por el abogado defensor Barry Pollack.

Según este alegato, ni Maduro ni Flores contarían con recursos suficientes para cubrir los gastos de su equipo legal. Pollack señaló que el Departamento del Tesoro interfiere con el derecho -previsto en la Constitución de EE.UU.- a la defensa, al negárseles el acceso a los fondos del Estado venezolano que necesitaría el depuesto gobernante.

El Juez no fijó fecha de la tercera audiencia del proceso.

Caracas / Redacción