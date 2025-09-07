Figuras de la salsa y el merengue realizarán un espectáculo en Venezuela

El 18 de octubre, el Salón Venezuela del Círculo Militar de Caracas será el epicentro de un evento que promete emociones para los amantes de la música tropical. “4 Leyendas de la Música” reunirá en un solo escenario a iconos de la salsa y el merengue que han marcado a varias generaciones en Venezuela.

Según una nota de prensa, el público tendrá la oportunidad de cantar y bailar al ritmo de leyendas internacionales como Luigi Texidor y José Mangual Jr., dos de los nombres más influyentes en la historia de la salsa. A ellos se suman los talentos nacionales que han puesto a bailar a Venezuela entera: la icónica orquesta Billo’s Caracas Boys y la inigualable Orquesta Los Satélites de Venezuela.

Fuerza Felina confirmada

El espectáculo, organizado por Producciones Fuerza Felina, contará con la participación especial de esa instiitución, que prometió garantizar más de cinco horas de show. "Este no es solo un concierto, sino un tributo a la rica cultura musical latinoamericana, lleno de nostalgia, alegría y buenos recuerdos", indicaron los organizadores.

La actividad está diseñada para todo público. Para garantizar una experiencia segura y cómoda, se dispondrá de boletería solo para 1.800 asistentes quienes podrán disfrutar al máximo de una noche de rumba y sabor en los hermosos y amplios espacios del Círculo Militar, que dispondrá de servicios de alimentos, bebidas y estacionamiento garantizado y con total seguridad en el área de Los Próceres.

Las entradas para este espectáculo único ya están a la venta a través de la plataforma de Maketicket.com.ve.

