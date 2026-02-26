Festival Beach encenderá la Semana Santa en Margarita con estrellas nacionales e internacionales

La isla de Margarita se prepara para recibir en abril la primera edición del Festival Beach, un evento musical que reunirá a figuras internacionales y talentos venezolanos en una propuesta que promete dinamizar el turismo durante la temporada de Semana Santa. La cita será del 1 al 3 de abril en los espacios cercanos al Hotel Tibisay, en Playa Moreno, con espectáculos a partir de las 9:00 de la noche.

El cartel artístico estará encabezado por referentes del reguetón como Jowell & Randy, Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido, quienes traerán a la isla sus éxitos más conocidos y el sonido clásico de la vieja escuela urbana. Estas presentaciones forman parte de las giras que los artistas realizan por Latinoamérica en 2026.

El talento nacional también tendrá un papel protagónico con las actuaciones de Caramelos de Cianuro, Los Amigos Invisibles y Mata Rica, quienes serán los encargados de cerrar el festival con una noche dedicada al rock, el reggae y la fusión funk hecha en Venezuela.

Los organizadores destacan que el Festival Beach busca convertirse en una plataforma de impulso para la economía local, al integrar propuestas de emprendimiento, gastronomía, patrocinantes y servicios orientados al visitante. La producción general está a cargo de CP Producciones, que apuesta por consolidar a Margarita como destino de entretenimiento en fechas de alta afluencia turística.

Las entradas ya están disponibles en las taquillas del Hotel Tibisay y a través de las plataformas digitales Maketicket y Ticket Go. Con esta iniciativa, el Festival Beach inicia su cuenta regresiva para ofrecer tres noches de música y experiencias en uno de los destinos más emblemáticos del Caribe venezolano.

Nueva Esparta / Redacción web