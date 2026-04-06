Ferreira: más de 20 mil personas visitaron las playas de Lechería

El alcalde de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, Manuel Ferreira, presentó este lunes el balance del operativo de Semana Santa 2026, destacando la gran afluencia de propios y visitantes.

Según Ferreira, más de 20 mil personas visitaron las playas Cangrejo, Lido y Canales; provenientes principalmente de la región oriental, capital y centro del país. Además, de 38 turistas internacionales.

De igual manera, resaltó que en esta temporada registraron "una cifra récord" de 80% de ocupación hotelera, lo cual considera que marca un hito de confianza en la infraestructura municipal.

Para garantizar la seguridad en la ciudad, Ferreira recordó que se desplegaron más de 290 funcionarios de la Policía de Lechería, quienes realizaron labores de inspección a 13 mil 871 personas, 6 mil 827 vehículos y 1.760 motos en los distintos Puntos de Atención al Ciudadano (PAC).

De acuerdo con el mandatario municipal, durante el operativo se atendieron ocho accidentes de tránsito: cinco registraron sólo daños materiales, dos presentaron lesionados y uno un fallecido.

Más detalles

Por otro lado, se conoció que la clínica municipal, adscrita al Instituto Municipal de la Salud de Urbaneja (Imasur) atendió a 42 pacientes en los puntos instalados en playa Lido y playa Los Canales.

En cuanto a Protección Civil, señaló que el cuerpo contó con más de 80 funcionarios y voluntarios que realizaron 63 atenciones pre-hospitalarias, atendieron 73 llamadas de emergencia y ejecutaron 28 traslados (urbanos y extraurbanos). Además, llevaron a cabo conversatorios en las playas y recorridos preventivos.

De igual manera, indicó que la gerencia de Seguridad Ciudadana sumó más de 30 funcionarios que se encargaron de realizar recorridos en los balnearios, llevando a cabo 26 desalojos en malecones y le brindaron apoyo a una embarcación que se encontraba a la deriva.

Registro de menores

Mientras que el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) registró un total de 5 mil 880 niños, de los cuales 13 se extraviaron en la zona playera y fueron encontrados satisfactoriamente.

Ferreira manifestó que durante el asueto también desarrollaron una agenda deportiva que atención a más de 1.800 personas.

Lechería / Elisa Gómez