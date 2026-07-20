193 días de vigilia en El Rodeo: denuncian violencia, aislamiento y enfermedades

Al cumplir 193 días de vigilia en El Rodeo I, los familiares de los presos políticos realizaron una actividad especial este domingo 19 de julio donde reiteraron el reclamo de libertad y demandaron medidas urgentes para garantizar su «protección frente a las amenazas, la violencia y las condiciones inhumanas de reclusión».

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos difundió imágenes y videos de la jornada en apoyo de las personas privadas de libertad en la cárcel ubicada en el municipio Zamora del estado Miranda.

«Está vigilia especial fue convocada ante el agravamiento de la situación en El Rodeo I», afirmó el Comité.

Los familiares denunciaron amenazas de «una nueva arremetida violenta» contra los presos políticos, alertan sobre el aislamiento como represalia por denunciar irregularidades y aseguran que existe un cuadro diarreico persistente y la falta de atención adecuada por parte de las autoridades.

POR LA VIDA | Familias claman por el respeto a la vida y la integridad de todos los presos políticos en Venezuela



Durante la vigilia número 193, elevaron oraciones y exigieron que todas las personas detenidas por motivos políticos sean tratadas con dignidad mientras permanezcan… pic.twitter.com/rv1nJd0BgS — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 20, 2026

De igual manera, reprocharon la ausencia de protocolos de evacuación y negativa a permitir una verificación técnica independiente de las celdas tras los recientes terremotos.

Los familiares denunciaron que la situación que se vive en El Rodeo se repite en otros centros penitenciarios como Ramo Verde, La Crisálida, el INOF, Yare, el Fuerte Guaicaipuro y distintos calabozos policiales, por lo que reclaman a las autoridades que se respeten los derechos humanos, se garantice la protección de los detenidos y se cumpla la promesa de liberar a todos los presos políticos.

Según la organización Justicia, Encuentro y Perdón, en un balance presentado al 13 de julio, un total de 518 personas se encuentran detenidas en Venezuela por razones políticas, entre ellas 38 personas que padecen enfermedades graves y 20 adultos de la tercera edad.