Constituyen el Capítulo Anzoátegui de la Declaración de Maracay en apoyo a la restitución de la soberanía nacional

En horas de la mañana de este viernes 11 de septiembre, dirigentes sociales y políticos de Anzoátegui anunciaron la conformación del capítulo estadal de la Declaración de Maracay, una carta abierta impulsada por el llamado "chavismo originario" y suscrita inicialmente el pasado 28 de julio.

El pronunciamiento estuvo a cargo de Julio Millán, representante del movimiento en la entidad y uno de los firmantes del documento original, quien reiteró el rechazo de este grupo a cualquier tipo de tutelaje extranjero sobre la administración de los recursos naturales del país.

Millán, abogado y exlegislador de Anzoátegui, manifestó que la agrupación respalda plenamente los lineamientos fijados en la Declaración de Maracay y se apega a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de soberanía.

Asimismo, el vocero reconoció la labor que desarrolla el dirigente nacional ligado al chavismo, Elías Jaua, junto con otros actores políticos en favor del rescate institucional de la República, e instó a la población a sumarse a esta iniciativa que promueve la "independencia nacional".

Plan regional

Como parte de su agenda de trabajo, Millán afirmó que el movimiento se declaró en sesión permanente y además llevará a cabo una serie de conversatorios denominados Reuniones por la Independencia Nacional (RIN).

Según dijo, ya el Capítulo Anzoátegui de la Declaración de Maracay cuenta con presencia en los 21 municipios del estado y proyecta realizar entre 3 mil y 5 mil de estos encuentros comunitarios antes de que finalice el año.

Las asambleas, precisó, iniciarán este fin de semana en la zona metropolitana, y progresivamente las realizarán en las zonas sur, centro y oeste de la entidad.

Petróleo y elecciones

Al ser consultado sobre el acuerdo petrolero suscrito entre el gobierno nacional y los Estados Unidos, Millán fue enfático en señalar que se debe tener cautela frente a la postura de la administración estadounidense sobre los recursos generados por la venta de hidrocarburos.

"Porque tenemos una experiencia con el gobierno norteamericano, con el gobierno que preside el presidente Donald Trump, de que desde el mes de enero en adelante se llevó casi 13 mil millones de dólares por producto del petróleo, y todavía a las arcas del Estado venezolano no se sabe cuánto ha ingresado. O sea, ya tenemos una experiencia de que no cumplen. Ahora, si el convenio petrolero viene a satisfacer las necesidades del pueblo, por supuesto que lo vamos a apoyar, pero tenemos esa gran duda de que como tenemos un presidente de los Estados Unidos, que es un 'pillo', que se roba los recursos y que no entrega, por eso es que tenemos nuestra reserva en cuanto a la firma de ese acuerdo petrolero", detalló.

Sobre la posibilidad de una convocatoria a elecciones en el país, como parte del proceso de negociación que llevan a cabo la administración de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, el dirigente chavista ratificó la disposición del sector a participar en cualquier evento que sea fijado por el Consejo Nacional Electoral, asegurando que las fuerzas que integran el movimiento se encuentran preparadas para afrontar ese escenario y además obtener la victoria en las urnas.

Quienes deseen sumarse al movimiento en la entidad pueden hacerlo a través de los siguientes números telefónicos: 04148143478 / 04148192217 / 04120915292 / 04248134041 / 04120887896.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez