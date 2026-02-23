Fedeindustria Sucre propone plan de incentivos fiscales para municipios fronterizos de la entidad

El presidente de Fedeindustria Sucre, Valentino Alterio, propuso este lunes, otorgar un esquema de estímulos diseñado para convertir a los municipios fronterizos de la entidad en ejes de desarrollo comercial y manufactura ligera.

Los planteamientos del dirigente gremial forman parte de las propuestas que vienen haciendo para impulsar la modernización económica en Sucre.

Al respecto, dijo que para tener acceso a los beneficios fiscales, el gobierno puede decretar a ciertas compañías como “empresas de interés preferente”, siempre que su actividad esté vinculada al comercio, la manufactura ligera o servicios conexos.

Bajo esta figura, las empresas gozarán de incentivos fiscales y parafiscales, con estímulos tributarios directos para dinamizar el aparato productivo. Asimismo, un régimen simplificado de importaciones y herramientas de estímulo integral.

Alterio explicó que el esquema propuesto para estas zonas se apoya en cinco herramientas clave que refuerzan los beneficios fiscales: una visa preferente, con facilidades migratorias para inversionistas y turistas en la zona, la activación de predios, un mecanismo para poner en funcionamiento activos públicos o privados que se encuentren subutilizados o abandonados.

También premios al talento con incentivos para la generación de empleo y el reconocimiento del talento local, y un ámbito geográfico definido.

Agregó que debe aplicarse un marco legal de incentivos, contemplados en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) o zonas francas, para fomentar la generación de empleo y tecnología y dinamizar el aparato productivo nacional mediante beneficios fiscales específicos detallados en los procedimientos de elegibilidad.

“En resumen, los incentivos para las zonas fronterizas buscan atraer capitales mediante la reducción de trabas burocráticas en importaciones y la aplicación de estímulos tributarios que aseguren la rentabilidad y el crecimiento regional”.

