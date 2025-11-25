Fedeindustria Sucre emite comunicado que acusa a Corpoelec de atentar contra sectores productivos

Fedeindustria Sucre emitió este martes un comunicado, en el cual rechaza “acoso indiscriminado” de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) contra el comercio, el emprendimiento y las industrias formalmente establecidas en la entidad.

El gremio destacó en el documento que la producción nacional constituye la base de la soberanía del país, de allí que resulte inadmisible continuar tolerando en silencio la situación que les impone Corpoelec.

“Mientras miles de usuarios a lo largo y ancho del territorio disfrutan de un suministro eléctrico gratuito mediante conexiones ilegales, los sectores productivos —quienes sostienen con su esfuerzo la economía y el bienestar colectivo— son castigados con cortes de servicio sin previo aviso, tarifas de reconexión injustificables y un servicio cada vez más deficiente”.

Los empresarios afiliados al gremio pidieron respuestas por pagar un servicio de pésima calidad, con precariedad en el suministro y con incapacidad demostrada para emitir facturación por correo electrónico, “exponiendo su ineptitud administrativa”.

Rechazo

“La Patria exige eficiencia, respeto y compromiso. Si un alto funcionario no es capaz de resolver lo elemental, ¡que renuncie! Porque no se trata de caprichos, se trata de la responsabilidad de garantizar un servicio vital para la vida y la producción nacional”.

Rechazó, además, el comunicado, los incrementos “vulgares y descarados”, en un servicio cada día peor. “Hasta cuándo se pretende asfixiar a quienes, con trabajo honesto y sacrificio, hacemos Patria”.

Finalizaron diciendo que Corpoelec atenta contra la dignidad de los sectores productivos y, en consecuencia, contra el futuro de Venezuela.

Sucre / Corresponsalía