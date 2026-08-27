Fedecámaras alerta sobre impacto de fallas de agua y electricidad en el desarrollo de Sucre

La vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, manifestó su preocupación por las dificultades que atraviesa el estado Sucre en materia de servicios públicos, particularmente por las interrupciones en el suministro de agua potable y las constantes fallas eléctricas.

Durante su visita a la entidad, la representante empresarial cuestionó que los ciudadanos y comerciantes tengan que recurrir de manera habitual a cisternas y plantas eléctricas para poder garantizar servicios básicos.

“Un país normal no vive de cisternas, un país normal no vive de plantas eléctricas. Un país normal vive de que el agua y la luz lleguen por la vía que tienen que llegar”, afirmó.

Solo para contingencia

Polesel consideró que los camiones cisterna y las plantas eléctricas deben funcionar como mecanismos de contingencia y no como alternativas permanentes para atender las necesidades de la población.

“Eso no puede ser el día a día de una persona”, sostuvo al referirse a la dependencia de estos equipos ante las deficiencias en los servicios públicos.

A su juicio, garantizar un suministro estable de agua y electricidad resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y permitir que las actividades productivas puedan desarrollarse con normalidad.

Conectividad y financiamiento

La dirigente gremial también señaló la necesidad de atender las condiciones de conectividad de la entidad, tanto en materia vial como aérea.

En este sentido, planteó la recuperación de las carreteras y la ampliación de las opciones de vuelos hacia Sucre como elementos necesarios para fortalecer el turismo y facilitar la actividad económica.

Asimismo, destacó la importancia de generar mecanismos que permitan ampliar el acceso al financiamiento bancario, especialmente para sectores como la construcción y la industria, además de facilitar créditos destinados al consumo de los ciudadanos.

Cuestionan presión fiscal

Otro de los puntos abordados por Polesel fue la presión fiscal que, según indicó, actualmente alcanza 61 % de lo generado por el actor económico privado.

La vicepresidenta de Fedecámaras sostuvo que la informalidad no debe enfrentarse mediante multas o fiscalizaciones agresivas, sino a través de una política tributaria que permita incorporar progresivamente a más actores a la economía formal.

En este sentido, planteó la necesidad de aplicar criterios de racionalidad fiscal que permitan generar condiciones favorables para las empresas y, al mismo tiempo, ampliar la base de contribuyentes.

Polesel insistió en que la recuperación de los servicios públicos, la conectividad, el financiamiento y unas condiciones fiscales adecuadas son factores determinantes para que Sucre pueda aprovechar sus potencialidades productivas y turísticas.

Cumaná / Lino Castañeda