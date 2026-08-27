Joven motorizada resulta herida al colisionar con autobús expreso en El Tigre (+Fotos)

En horas de la madrugada de este jueves, 27 de agosto, una joven motorizada se vio afectada al colisionar con un autobús expreso, en la avenida España de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 3:50 am, cerca del antiguo terminal terrestre, cuando la víctima, de 22 años de edad, impactó su moto marca Toro, modelo Jaguar, de color rojo, contra una unidad de transporte interurbano que se desplazaba con destino a Ciudad Bolívar.

En un informe preliminar de Protección Civil El Tigre indicaron que la ciudadana sufrió traumatismo toracoabdominal cerrado, posible fractura en el brazo derecho y latigazo cervical, por lo que fue ingresada en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas.

Reporte

Aunque no se reportaron pasajeros heridos, la unidad colectiva presentó daños en la carrocería y la ventanilla en el lateral del conductor.

Al sitio también acudieron efectivos de la Policía Municipal de Simón Rodríguez (Polisosir), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Bomberos de Anzoátegui, para brindar apoyo en la emergencia.

El Tigre / Damary Díaz