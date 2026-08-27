El servicio de aseo urbano fue suspendido hace tres meses en Santa Ana

Desde hace aproximadamente tres meses dejó de funcionar el servicio de aseo urbano en el municipio Santa Ana, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui, debido a que la unidad compactadora está dañada.

Así lo reportaron habitantes de la población, quienes agregaron que ante la falla del servicio están pagando por la recolección de desechos sólidos para evitar la acumulación de basura en las viviendas y en las calles.

"La alcaldía contrató un camión volteo, pero el dueño dejó de recoger las bolsas de basura porque no le pagaron. Ahora ese mismo señor se puso a trabajar de manera privada y se le paga como mínimo un dólar diario por cada vivienda. El monto depende de la cantidad de basura que tenga cada familia", dijo un vecino, quien prefirió omitir su nombre.

Realidad

Los habitantes explicaron que el servicio se cubre de manera sectorizada y hay sectores como Casco Central que están cancelando el monto fijado, pero en zonas de la población como San Pedro, Orocopiche I y II, Simón Bolívar, Juan Antonio Sotillo, Bella Vista y Valle Verde, entre otros, los desperdicios son lanzados entre la maleza.

"Hay quienes no tienen plata para pagar y están botando la basura hacia el monte", comentó un residente.

Jornada comunitaria

Cabe destacar que a principios de agosto se realizó una jornada comunitaria de recolección de desechos sólidos, principalmente en los espacios públicos de la población, entre ellos, la plaza Bolívar y el parque La Encrucijada, debido a que se habían acumulado muchos desperdicios en esas áreas.

La iniciativa del líder social Javier Salgado permitió despejar esos lugares ante las fallas del servicio de aseo urbano.

Santa Ana / Danela Luces